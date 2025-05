Sénégal: l’ex-ministre Amadou Mansour Faye inculpé à son tour dans l’enquête sur le fonds anti-Covid - adakar.com

Sénégal: l'ex-ministre Amadou Mansour Faye inculpé à son tour dans l'enquête sur le fonds anti-Covid Publié le mardi 27 mai 2025 | RFI

Amadou Mansour Faye,ancien ministre des Infrastructures

Ancien ministre du Développement communautaire et beau-frère de Macky Sall, Amadou Mansour Faye a été inculpé pour « complicité de détournement de deniers publics » et écroué, ce lundi 26 mai. La Haute Cour de Justice du Sénégal l’accuse d’avoir surfacturé des achats de riz destinés aux populations vulnérables pendant la pandémie de covid. Il est le cinquième ministre de l’ancien régime mis en examen pour malversation dans cette affaire.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Ancien ministre et beau-frère de Macky Sall, Amadou Mansour Faye a été inculpé de détournement de fonds publics et placé en détention provisoire, ce lundi 26 mai, au Sénégal. Après avoir comparu pendant près de 4 heures devant la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice – une juridiction spéciale habilitée à juger les plus hautes autorités de l’État – lundi 26 mai, celui-ci a été mis en examen pour « complicité de détournement de deniers publics » et « escroquerie » dans la gestion du fonds de riposte au Covid-19, entre autres.