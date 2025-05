Sénégal : sept morts dans l’effondrement d’un immeuble au centre du pays - adakar.com

Sénégal : sept morts dans l'effondrement d'un immeuble au centre du pays Publié le lundi 26 mai 2025 | Xinhua

DAKAR, (Xinhua) -- Sept personnes ont perdu la vie et sept autres ont été blessées dans l'effondrement d'un bâtiment de trois étages en construction, survenu dimanche à Darou Khoudoss, une localité du centre du Sénégal, a déclaré lundi le commandant du groupement d'incendie et de secours numéro 2, Mame Diène Ndiaye.



C'est dans l'après-midi que les secours de la compagnie de Touba "ont été alertés pour l'affaiblissement d'un bâtiment R+3 en construction avec plusieurs victimes à l'intérieur. Après des heures de recherche et de sauvetage, nous avons dénombré quatorze victimes dont sept décès", a indiqué M. Ndiaye, dans un briefing à la presse, après plusieurs heures de recherche sous les décombres du bâtiment effondré.



Le bilan reste toutefois provisoire, car les opérations de recherche se poursuivent "afin de s'assurer qu'aucune victime ne reste sous les décombres", a-t-il souligné.



L'intervention des secours a mobilisé d'importants moyens humains et matériels, dont 35 sapeurs-pompiers, une équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement ainsi que sept véhicules et engins d'intervention.



