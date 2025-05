Visite historique : Diomaye Faye en Guinée-Bissau pour sceller une nouvelle ère diplomatique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Visite historique : Diomaye Faye en Guinée-Bissau pour sceller une nouvelle ère diplomatique Publié le lundi 26 mai 2025 | aDakar.com

© Présidence par DR

Cérémonie d’ouverture de la 4e Conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce jeudi 24 avril 2025, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), la cérémonie d’ouverture de la 4e Conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité. Tweet

Pour la première fois depuis l’indépendance de la Guinée-Bissau en 1974, un président sénégalais effectue une visite d’État officielle dans ce pays voisin. Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye sera accueilli ce lundi 26 mai avec les honneurs, marquant une étape majeure dans les relations bilatérales entre Dakar et Bissau, révèle la presse sénégalaise.



Cette visite de 24 heures, à forte valeur symbolique et diplomatique, vise à renforcer la coopération entre les deux nations, notamment dans les domaines de la pêche, des infrastructures et de la sécurité régionale.



Parmi les temps forts du séjour : la remise de la médaille Cabral, la plus haute distinction bissau-guinéenne, à Diomaye Faye, suivie d’un dîner d’État et d’une visite à la forteresse d’Amura, lieu de mémoire où repose le héros de l’indépendance, Amílcar Cabral.



Sur le plan économique, les discussions devraient porter sur la réhabilitation de la route Ziguinchor–Bissau, un axe stratégique pour le commerce sous-régional reliant Dakar, Banjul et Bissau. La coopération maritime, notamment en matière de pêche, sera également au cœur des échanges, dans le prolongement de l’accord signé entre les deux pays en 1978.



Enfin, la question sensible de la Casamance devrait être évoquée en coulisses. La Guinée-Bissau, impliquée dans le processus de paix en tant que pays médiateur, joue un rôle crucial dans le cantonnement et le désarmement des factions rebelles, bien que la mise en œuvre de ces engagements reste encore fragile.



Cette visite inédite pourrait ouvrir une nouvelle page dans les relations sénégalo-bissau-guinéennes, fondée sur une volonté commune de coopération pragmatique, de stabilité régionale et de développement partagé.





KONE M.