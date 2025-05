Lutte contre le faux monnayage : plus de 20 milliards FCFA de faux billets saisis en moins de six mois - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Lutte contre le faux monnayage : plus de 20 milliards FCFA de faux billets saisis en moins de six mois Publié le lundi 26 mai 2025 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Trafic de billets de banque: la Douane sénégalaise saisie des billets noir d`une contre valeur de 3 milliards à Sénoba

Tweet

En moins de six mois, les forces de sécurité sénégalaises ont mis la main sur plus de 20 milliards de francs CFA en faux billets, confirmant une intensification sans précédent de la lutte contre les réseaux de contrefaçon monétaire à l'échelle nationale et régionale, révèle l'Apa ce 26 mai 2025.



Selon une compilation des communiqués officiels de la Douane, de la Police nationale et de la Gendarmerie, ces saisies concernent principalement des « billets noirs » – nom donné aux coupures contrefaites censées être « activées » chimiquement – ainsi que des devises étrangères falsifiées, notamment en euros et en dollars américains.



La Douane sénégalaise s'illustre en tête de cette offensive. Le coup de filet le plus marquant remonte à la nuit du 1er au 2 mai, à Pikine (banlieue de Dakar), où 10 millions d'euros (6,65 milliards FCFA) et 1,5 million de dollars (868 millions FCFA) en billets noirs ont été interceptés. Deux suspects ont été arrêtés.



Quelques jours plus tard, le 15 mai, la brigade de Bignona a saisi 4.700 coupures de 500 euros à Silinkine, soit 1,54 milliards FCFA.



À Kahone (Kaolack), un étudiant présumé a été appréhendé avec 21.000 billets noirs, d'une valeur estimée à plus de 3 milliards FCFA. À Ouest-Foire (Dakar), une saisie de 723 millions FCFA avait eu lieu une semaine plus tôt.



La Sûreté Urbaine de Dakar a quant à elle intercepté le 5 mai, à Keur Massar, deux ressortissants étrangers en possession de 50.000 coupures de 100 dollars, soit environ 5 millions de dollars.



À Thiès, le 28 avril, le Groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude (GPR)** de la Douane a saisi 333 millions FCFA en billets noirs. Le 21 mai, deux individus ont été arrêtés dans la ville avec 400.000 FCFA en faux billets de 2.000.



Le 23 avril, la Gendarmerie de Keur Massar a démantelé un atelier de fabrication de faux billets, avec à la clé la saisie d'un important lot de matériel : imprimantes, coupures factices, mercure rouge, encres colorées. Quatre individus ont été arrêtés. Le lendemain, 600 g de haschisch et 74 pièces de volet ont été retrouvés, démontrant le lien entre faux monnayage et trafic de drogue.



Au total, plus de 20 milliards FCFA ont été retirés de la circulation depuis janvier 2025, témoignant d'une menace transnationale de grande ampleur. Les autorités sénégalaises réaffirment leur engagement à démanteler ces réseaux souvent organisés au-delà des frontières, avec l'appui de la coopération régionale.





KONE M.

Commentaires