Qui succédera à Akinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement?

Jeudi 29 mai, les actionnaires de la Banque africaine de développement se réuniront à Abidjan pour élire le successeur du Nigérian Akinwumi Adesina, qui achève son second mandat à la tête de l’institution. RFI vous propose de retrouver les interviews des cinq candidats en lice auxquels la radio a ouvert son antenne.



Ils sont cinq dans les starting-blocks pour prendre la présidence de la première institution financière africaine à partir du mois de septembre. Après une campagne qui pour certains a débuté il y a bien plus de six mois, tous se soumettront le 29 mai au vote des représentants des actionnaires de la BAD.



Au total, 81 pays se partagent le capital de la banque et chacun d’entre eux détient un droit de vote équivalent à sa contribution. Pour l’emporter, il faut obtenir la majorité des voix du collège des actionnaires africains – qui représentent 60 % du capital -, mais aussi de l’ensemble des actionnaires régionaux et non régionaux.