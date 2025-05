Gaz sénégalo-mauritanien : GTA propulse les deux pays parmi les exportateurs mondiaux de GNL - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie Gaz sénégalo-mauritanien : GTA propulse les deux pays parmi les exportateurs mondiaux de GNL Publié le vendredi 23 mai 2025 | aDakar.com

GTA: le Sénégal et la Mauritanie font un pas vers l`exploitation de leur gisement de gaz commun

Le Sénégal et la Mauritanie ont officiellement rejoint le cercle restreint des pays exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL), grâce au projet offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime des deux États.



Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont effectué ce jeudi une visite conjointe sur la plateforme gazière, à 10 km au large des côtes. Ce déplacement symbolique marque une étape décisive vers la souveraineté énergétique, la prospérité partagée et la transformation économique durable des deux pays.



« Ce projet historique place nos deux peuples frères au sein du cercle des exportateurs de GNL. Il représente un tournant majeur pour notre avenir commun », a déclaré le président sénégalais sur son compte X.



Selon un communiqué conjoint, cette première visite présidentielle intervient après deux jalons majeurs le démarrage de la production en janvier 2025, la première exportation de gaz naturel liquéfié en avril 2025.



Le projet GTA, mené par BP, en partenariat avec Kosmos Energy, PETROSEN (Sénégal) et SMH (Mauritanie), est décrit comme l’un des projets GNL les plus ambitieux d’Afrique, avec des infrastructures sous-marines parmi les plus profondes du continent.



Cette initiative stratégique renforce la coopération bilatérale et positionne la région comme un acteur clé de l’énergie en Afrique de l’Ouest, à l’heure où la transition énergétique mondiale impose de nouveaux rapports de force.





