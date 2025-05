Scandale Covid : Moustapha Diop, ancien ministre, écroué pour un détournement présumé de 2,5 milliards FCFA - adakar.com

Scandale Covid : Moustapha Diop, ancien ministre, écroué pour un détournement présumé de 2,5 milliards FCFA
Publié le vendredi 23 mai 2025

L’ancien ministre du Développement industriel et des PME-PMI, Moustapha Diop, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, ce jeudi 22 mai 2025, par la Haute Cour de justice (HCJ), dans le cadre des enquêtes sur la gestion controversée des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19.



Député et maire de Louga, M. Diop est accusé d’avoir détourné environ 2,5 milliards FCFA, notamment dans le cadre de l’acquisition de masques sanitaires. Son ministère avait reçu ces fonds via la Trésorerie générale avant leur transfert sur un compte à la Bank of Africa, en violation flagrante des règles de gestion publique. Une opacité totale entoure les retraits effectués en espèces, souvent via des chèques encaissés par un soi-disant aide-comptable… qui s’est révélé être un mécanicien recruté comme chauffeur.



Des témoignages concordants d’anciens fournisseurs, comme Dame Mariata Bassé et Ibrahima Macodou Fall, pointent le ministre lui-même comme ayant effectué des paiements en liquide, sans pièces justificatives régulières. Les enquêteurs relèvent un écart de plus de 2,3 millions de masques entre les quantités achetées et celles effectivement distribuées, ainsi que des mouvements suspects sur les comptes personnels du ministre.



La liste des charges est lourde : association de malfaiteurs, corruption, concussion, blanchiment, escroquerie et faux en écriture. Il devient le quatrième ancien ministre du régime Macky Sall à être mis en cause dans ce vaste dossier de détournement de fonds publics liés au Programme de résilience économique et sociale (PRES), une enveloppe globale de 1000 milliards FCFA.



Avant lui, Aïssatou Sophie Gladima, ex-ministre des Mines, a été écrouée, Ndèye Sali Diop, ex-ministre de la Femme, placée sous contrôle judiciaire, après une caution de 57 millions FCFA, Ismaila Madior Fall, ex-ministre de la Justice, est sous bracelet électronique, en assignation à domicile, Mansour Faye, proche de l’ancien président Macky Sall, doit être entendu prochainement.



Ce vaste scandale marque un tournant inédit dans la lutte contre l’impunité financière au Sénégal, sur fond de redéfinition des règles de gouvernance et de redevabilité par les nouvelles autorités.



KONE M.