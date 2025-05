Réforme de l’État : le Sénégal valide sa Lettre de politique sectorielle 2025–2029 pour une administration centrée sur le citoyen - adakar.com

Réforme de l'État : le Sénégal valide sa Lettre de politique sectorielle 2025–2029 pour une administration centrée sur le citoyen Publié le vendredi 23 mai 2025 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Réforme de l’État : le Sénégal valide sa Lettre de politique sectorielle 2025–2029 pour une administration centrée sur le citoyen

Le Sénégal franchit une nouvelle étape vers la transformation de son administration publique. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a présidé ce jeudi 22 mai 2025, à Dakar, l’atelier national de validation de la Lettre de politique sectorielle (LPS) 2025–2029, en présence de partenaires techniques, de la société civile et d’experts institutionnels.



Adossée à la vision présidentielle de l’Agenda de Transformation “Sénégal 2050”, portée par le chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et mise en œuvre sous la coordination du Premier ministre Ousmane Sonko, cette LPS se veut un cadre stratégique de réforme profonde et durable de l’appareil d’État.



Six axes majeurs structurent cette feuille de route. Il s'agit de l'amélioration de la qualité des services publics,, la modernisation de la gestion des ressources humaines, la transformation numérique de l’administration, la réorganisation fonctionnelle des structures, l'ancrage d’une culture de la performance, et la promotion de la transparence et de l’intégrité.



Le coût global de mise en œuvre est estimé à 50,723 milliards FCFA, financé à 80 % par l’État sénégalais et à 20 % par le secteur privé. Le projet phare, le Programme de gestion intégrée et de développement des ressources humaines (PGI-DRH), absorbera à lui seul 48 milliards FCFA, avec pour ambition de professionnaliser l’administration en dotant l’État de compétences en adéquation avec ses défis structurels.



Dans son allocution, dont APA a obtenu copie, le ministre Boucal a salué le soutien de partenaires stratégiques comme Affaires mondiales Canada, l’École nationale d’administration publique (ENAP) du Québec et le PRIEEG, qui ont accompagné l’élaboration de cette LPS ambitieuse.



Cet atelier marque une étape clé vers la construction d’un service public moderne, inclusif et performant, fondé sur la redevabilité et orienté vers les citoyens, dans une logique de gouvernance renouvelée.





KONE M.