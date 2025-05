Affaire Programme de résilience économique et sociale (PRES) : l’ex-ministre Aïssatou Sophie Gladima écrouée pour détournement - adakar.com

Affaire Programme de résilience économique et sociale (PRES) : l'ex-ministre Aïssatou Sophie Gladima écrouée pour détournement Publié le vendredi 23 mai 2025

© Autre presse par DR

le ministre des Mines et Géologie Aïssatou Sophie Gladima Siby

L’ancienne ministre sénégalaise des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a été placée sous mandat de dépôt, mercredi, après son audition par la commission d’instruction de la Haute Cour de justice (HCJ). Elle est poursuivie pour détournement présumé de deniers publics, portant sur un montant d’un milliard de francs CFA, lié à la gestion de fonds au sein de son ministère.



Selon plusieurs sources médiatiques, ce financement public aurait été destiné à divers projets, dont la construction d’un centre gravimétrique à Kédougou, un chantier jamais réalisé bien que les fonds aient été entièrement décaissés. Le Directeur de l’administration générale et de l’équipement du ministère, Alassane Diallo, interrogé dans le cadre de la même enquête, a reconnu ces faits devant les enquêteurs.



Aïssatou Sophie Gladima est la première des cinq anciens ministres du régime Macky Sall mis en cause à être incarcérée dans le cadre de la gestion controversée des fonds du Programme de résilience économique et sociale (PRES), mis en place pendant la pandémie de Covid-19. Ce programme, doté d’une enveloppe de 1 000 milliards de francs CFA, visait à soutenir les ménages et les entreprises.



Un rapport accablant de la Cour des comptes a mis en lumière des irrégularités majeures dans l’utilisation de ces fonds, conduisant à une série de procédures judiciaires inédites contre d’anciens membres du gouvernement.



Lundi dernier, Ndèye Sali Diop, ex-ministre de la Femme, a été placée sous contrôle judiciaire après avoir versé une caution de 57 millions de FCFA. Mardi, Ismaila Madior Fall, ancien garde des Sceaux, a été assigné à résidence sous bracelet électronique, pour des faits présumés de corruption et de détournement.



D'autres anciens ministres, Moustapha Diop et Mansour Faye, doivent également être entendus dans les jours à venir par la HCJ.



Cette vague de poursuites judiciaires marque un tournant majeur dans la lutte contre la corruption au Sénégal, en visant pour la première fois les plus hauts responsables de l’ancien régime.





KONE M.