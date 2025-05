Sécurité au Sénégal : l’État mise sur les collectivités territoriales - adakar.com

Sécurité au Sénégal : l'État mise sur les collectivités territoriales Publié le vendredi 23 mai 2025

Les collectivités territoriales joueront désormais un rôle central dans la stratégie nationale de sécurité, malgré des prérogatives encore limitées. C’est le message fort délivré par le ministre de l’Intérieur, le général Jean Baptiste Tine, lors de la clôture du séminaire national de restitution du Programme Collectivités territoriales, Défense, Sécurité et Paix (PCTDSP), mercredi 21 mai 2025 à Dakar.



L’événement, qui a rassemblé une cinquantaine de participants venus des 14 régions du pays, a marqué la fin de la phase pilote de ce programme lancé en 2021. Il a été organisé en partenariat avec le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) et la Fondation Konrad Adenauer (FKA).



« Cette initiative novatrice permet aux collectivités locales d’endosser pleinement leur rôle d’acteurs clés en matière de sécurité », a déclaré le général Tine, saluant les résultats encourageants du projet pilote. Le ministre a notamment mis en avant l’importance d’une approche participative et territorialisée de la sécurité, face à la montée de nouvelles menaces comme le terrorisme ou la criminalité diffuse.



Le ministre a souligné que les collectivités locales peuvent intervenir dans plusieurs domaines cruciaux : police administrative, sécurité civile, gestion des conflits, lutte contre la délinquance, ou encore coopération avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Toutefois, il a reconnu plusieurs obstacles majeurs à leur pleine implication : absence de pouvoir sur les FDS, manque de ressources humaines et financières, coordination insuffisante, faible implication des citoyens, et absence de décrets pour créer des polices municipales effectives.



Malgré ces défis, le général Tine a salué plusieurs initiatives communautaires réussies, comme les comités de quartier à Kédougou, les dahiras à Touba, les tomboulma à Saraya, les contrats locaux de sécurité dans la Zone Nord, ou encore les partenariats avec le Forum civil à Bignona.



Le ministre a annoncé l’adoption prochaine d’une nouvelle stratégie sécuritaire : la Doctrine nationale de Police de Proximité, censée renforcer la coproduction de sécurité à l’échelle locale. Il a aussi promis l’adaptation des cadres juridiques et stratégiques, afin que les élus deviennent les premiers maillons du continuum de sécurité.



« La sécurité, c’est vous, c’est nous, c’est nous tous. Ensemble, nous devons co-produire la sécurité de nos territoires », a conclu le général Tine.





KONE M.