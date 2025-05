Sénégal-Mauritanie : visite conjointe sur la plateforme GTA - adakar.com

Sénégal-Mauritanie : visite conjointe sur la plateforme GTA
Publié le jeudi 22 mai 2025

© Autre presse par DR

GTA: le Sénégal et la Mauritanie font un pas vers l`exploitation de leur gisement de gaz commun

Les présidents du Sénégal et de la Mauritanie visitent ensemble la plateforme gazière Grand Tortue Ahmeyim, une étape clé du projet gazier offshore lancé en 2025.



Les présidents sénégalais Bassirou Diakhar Faye et mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani effectuent ce jeudi 22 mai une visite conjointe sur la plateforme offshore du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), a appris APA de sources officielles. Cette visite intervient après le démarrage de la production en janvier 2025 et la première exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) en avril, confirmant le succès de ce partenariat énergétique bilatéral.



Située à une dizaine de kilomètres au large des côtes des deux pays, la plateforme GTA est exploitée par British Petroleum (BP), Kosmos Energy, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH). Le projet permet au Sénégal et à la Mauritanie d’intégrer le cercle restreint des pays africains exportateurs de GNL.



La société britannique BP a confirmé dans un communiqué transmis à APA avoir achevé en toute sécurité le chargement de la première cargaison de GNL issue du gisement GTA, situé à 10 km au large des côtes sénégalo-mauritaniennes. Ce projet, déclaré d’importance nationale stratégique par les deux gouvernements, exploite des ressources à plus de 2 800 mètres de profondeur, représentant une avancée majeure dans l’exploitation gazière en Afrique.



Gordon Birrell, vice-président exécutif de BP chargé de la production, a qualifié cette première cargaison d’étape importante, soulignant que ce succès couronne plusieurs années de travail. La phase 1 du projet devrait produire environ 2,4 millions de tonnes de GNL par an, alimentant les marchés internationaux tout en prévoyant des livraisons aux marchés nationaux dès que les infrastructures locales seront prêtes.



Depuis l’arrivée de BP en 2017, plus de 3 000 emplois locaux ont été créés et environ 300 entreprises locales ont participé à la construction de la plateforme. BP mène également un programme d’investissement social et de formation, notamment avec 47 apprentis techniciens formés pour devenir la prochaine génération d’opérateurs offshore. Le groupe soutient aussi des initiatives locales dans les domaines de la pêche, de la santé, de l’éducation et de la microfinance.



La visite s’inscrit dans la continuité de rencontres diplomatiques récentes. Mardi, le président mauritanien a reçu à Nouakchott une délégation de BP conduite par son PDG Murray Auchincloss, pour discuter de l’accélération de la deuxième phase du projet. Le lendemain, le président sénégalais a reçu la même délégation à Dakar, mettant en avant l’avancée majeure du projet avec le chargement de la première cargaison de GNL.



Le gouvernement du Sénégal considère cette visite comme une étape majeure dans la coopération énergétique bilatérale, un levier important pour le développement économique et la sécurité énergétique régionale.



