Economie / Gaz Naturel Liquéfié (GNL) : les présidents du Sénégal et de la Mauritanie unis sur la plateforme Grand Tortue Ahmeyim Publié le jeudi 22 mai 2025

Les présidents Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani président de la République Mauritanie, ont effectué ce jeudi 22 mai 2025 une visite conjointe sur la plateforme offshore du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), marquant une étape stratégique dans le partenariat énergétique entre les deux pays, a appris Adakar.com via les médias.



Située à une dizaine de kilomètres des côtes sénégalo-mauritaniennes, la plateforme GTA est au cœur d’un projet gazier d’envergure piloté par British Petroleum (BP), Kosmos Energy, PETROSEN et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH). Lancé en 2017, le projet a franchi des étapes décisives : démarrage de la production en janvier 2025, première exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) en avril, et aujourd’hui, une démonstration d’unité politique au plus haut niveau.



Déclaré d’intérêt national par Dakar et Nouakchott, GTA permet désormais aux deux pays d’intégrer le cercle restreint des exportateurs africains de GNL. Exploitant des réserves situées à plus de 2 800 mètres de profondeur, la phase 1 du projet prévoit une production annuelle d’environ 2,4 millions de tonnes de GNL, destinées aux marchés internationaux, avec des livraisons locales à venir.



Depuis le début du projet, plus de 3 000 emplois locaux ont été générés et près de 300 entreprises locales impliquées. BP a également initié des programmes de formation technique – dont 47 jeunes apprentis offshore – et soutient plusieurs projets communautaires dans la santé, l’éducation, la pêche et la microfinance.



Cette visite présidentielle intervient après une série de rencontres diplomatiques. Mardi à Nouakchott, puis mercredi à Dakar, les chefs d’État ont échangé séparément avec une délégation de BP conduite par son PDG, Murray Auchincloss, pour discuter de l’accélération de la phase 2 du projet.



Le gouvernement sénégalais voit dans cette visite une étape déterminante pour la sécurité énergétique régionale, tandis que la Mauritanie réaffirme sa volonté de faire du gaz un levier de transformation économique.



KONE M.