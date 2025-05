Coupe du Monde des Clubs 2025 : la FIFA autorise une fenêtre de transfert exceptionnelle du 1er au 10 juin - adakar.com

Coupe du Monde des Clubs 2025 : la FIFA autorise une fenêtre de transfert exceptionnelle du 1er au 10 juin
Publié le jeudi 22 mai 2025

La FIFA a validé, mercredi 21 mai 2025, l’ouverture d’une période de transfert exceptionnelle du 1er au 10 juin 2025, pour permettre aux clubs qualifiés à la Coupe du Monde des Clubs d’enregistrer de nouveaux joueurs avant le début de la compétition, prévue du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis.



Dans un communiqué publié mercredi, l’instance dirigeante du football mondial précise que cette mesure concerne les 20 associations nationales représentées dans le tournoi, parmi lesquelles le Maroc, l’Espagne, le Brésil et les États-Unis.



« La date limite pour l’envoi des listes finales est fixée au 10 juin, permettant aux clubs d’aligner les joueurs enregistrés pendant cette fenêtre », indique la FIFA.



Cette disposition, approuvée dès octobre 2024 par le Conseil de la FIFA, vise à harmoniser les écarts liés aux calendriers nationaux et aux marchés des transferts, afin d'assurer une équité compétitive entre les 32 clubs participants issus des six confédérations.



Une seconde fenêtre restreinte sera également ouverte du 27 juin au 3 juillet, sous réserve que la fédération concernée dispose d’une période de transfert active à cette date. Elle permettra aux clubs de pallier d’éventuels départs ou ruptures de contrat.



« L’objectif est de faciliter la participation des joueurs dont les contrats expirent à cette période », a souligné la FIFA.



La première édition élargie de la Coupe du Monde des Clubs réunira 32 équipes, dans un format similaire à celui d’une Coupe du Monde de nations. Le tournoi débutera le 14 juin à Miami, avec des enjeux sportifs et économiques majeurs pour les clubs engagés.





KONE M.