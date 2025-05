Sénégal: trois anciens ministres de Macky Sall inculpés par la Haute Cour de justice - adakar.com

Sénégal: trois anciens ministres de Macky Sall inculpés par la Haute Cour de justice Publié le jeudi 22 mai 2025 | RFI

Au Sénégal, un ancien ministre la justice sous Macky Sall, inculpé pour tentative de corruption et assigné à résidence sous bracelet électronique. Ismaïla Madior Fall, est le deuxième ancien membre du gouvernement de l’administration sortante à être inculpé par la Haute Cour de justice, une juridiction spéciale, entrée en fonction en début d’année habilitée à juger les présidents et ministres pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Inculpé pour « tentative de corruption », Ismaïla Madior Fall, est mis en cause par un promoteur immobilier et un ex-responsable du ministère de la Justice qu’il dirigeait jusqu’en octobre 2023.



Tous deux affirment qu’il aurait reçu une avance de 50 millions de francs CFA (près de 76 000 euros) sur un total de 250 millions de francs CFA (près de 380 000 euros) contre la promesse d’octroyer au promoteur immobilier un marché public, à savoir la construction du centre de surveillance des bracelets électroniques. L’ancien ministre rejette ces accusations. En attendant que la commission d’instruction décide de le poursuivre ou non, il, a été assigné à résidence sous bracelet électronique.



L'ancienne ministre des Mines, Aïssatou Sophie Gladima, est aussi inculpée et a été écrouée. Elle est mise en cause dans le détournement présumé de 193 millions de francs CFA (environ 295 000 euros). Une somme qui devait servir à construire un centre pour les orpailleurs touchés par le Covid-19, mais qui n’a jamais vu le jour.



Surfacturations durant la crise du Covid-19

Lundi, c’est l’ancienne ministre de la Femme, Salimata Diop qui a été inculpée pour « complicité de détournement » d’un fond destiné à financer la riposte anti-Covid entre 2020 et 2021. Placée en liberté provisoire après le versement d’une caution de 87 000 euros comme trois autres anciens ministres, parmi lesquels le beau-frère de Macky Sall, Mansour Faye, Salimata Diop est mise en cause dans la gestion de ce fond. Dans un rapport, la Cour des comptes a relevé une série d’irrégularités comptables, comme la surfacturation de l’achat de riz destinés aux ménages défavorisés ou de l’achat de gels hydro-alcooliques.