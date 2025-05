Lomé : L’UEMOA renforce les capacités des cadres des administrations fiscales pour lutter contre l’évitement fiscal dans le secteur minier - adakar.com

La commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) organise à Lomé au Togo, un atelier de renforcement des capacités des cadres en charge de la mobilisation des recettes fiscales dans le domaine du secteur extractif des États membres.



Selon un communiqué transmis à Abidjan.net, cet atelier qui se tient du 19 au 23 mai 2025 à Lomé au Togo, a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des cadres des administrations fiscales, douanières et minières dans la lutte contre le phénomène d'évitement fiscal dans le secteur minier.



"La formation mettra l'accent sur les pratiques de fraude, d'évasion et d'optimisation fiscales et la fausse facturation commerciale dans le secteur minier. L'atelier permettra également de partager des stratégies, des outils et des conseils pratiques devant contribuer à diagnostiquer et lutter contre tous les comportements associés à l'évitement fiscal dans le secteur minier", explique le document.



Selon les données de la commission de l'UEMOA, les recettes fiscales et non fiscales générées par le secteur minier représentent une part importante des budgets des États avec, en 2022, environ 20,9% au Burkina Faso, 5,53% en Côte d'Ivoire et 19,11% au Niger.

Pour l'année 2023, ces recettes ont représenté 27,8% du budget au Mali et 9,40% au Sénégal.



A en croire le communiqué, les experts en fiscalité internationale de l'institut international du développement durable (IISD), de l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et du Fonds monétaire international (FMI), participeront également aux travaux.



