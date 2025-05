Le Sénégal exprime sa solidarité au Burkina Faso dans la situation sécuritaire - adakar.com

News Politique Article Politique Le Sénégal exprime sa solidarité au Burkina Faso dans la situation sécuritaire Publié le samedi 17 mai 2025 | Xinhua

OUAGADOUGOU, (Xinhua) -- Le Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko a exprimé vendredi la solidarité au Burkina Faso confronté à une crise sécuritaire, a annoncé la présidence burkinabè dans un communiqué.



Le président burkinabè, Ibrahim Traoré, a reçu en audience vendredi le chef du gouvernement sénégalais, effectuant une visite de travail de 48 heures dans le pays.



Il s'agissait de "transmettre un message de soutien absolu au président Traoré, à tout son gouvernement, au peuple burkinabè dans leur lutte contre ce terrorisme qui leur a été imposé, et envisager toute possibilité de collaboration et de soutien face à cette épreuve", a déclaré M. Sonko cité dans le communiqué.



Le Sénégal, au-delà de la manifestation de la solidarité, n'exclut aucune forme de collaboration pour soutenir la partie burkinabè, a-t-il ajouté.



Ce séjour est également l'occasion pour la délégation sénégalaise de tenir une séance de travail avec le gouvernement burkinabè sur des thématiques de coopération entre les deux pays.



Le Premier ministre sénégalais a salué la position du président burkinabè, qui a réitéré la volonté du Burkina Faso de demeurer un acteur de l'unité africaine et de l'intégration sous-régionale, ainsi qu'un partenaire ouvert à la coopération économique et sécuritaire. Fin