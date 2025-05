Nasser Al-Khelaïfi : « Si le PSG gagne la Ligue des Champions, je vais… » - adakar.com

Nasser Al-Khelaïfi : « Si le PSG gagne la Ligue des Champions, je vais… » Publié le samedi 17 mai 2025

Nasser al-Khelaïfi était fier de son équipe après la qualification du club, tombeur d’Arsenal le mercredi 7 mai 2025 (2-1, 1-0 à l’aller), pour la finale de la Ligue des champions, sur laquelle le président du PSG se projette déjà.



« Il faut être fier de ce qu’on a fait, des supporters, de tout ce qu’a fait le club. Il faut se souvenir de la phase de groupe, on n’était pas sûr de se qualifier, mais on a toujours cru en cette équipe, en ce coach. C’est magnifique pour tout le monde. J’ai dit aux joueurs que j’étais fier d’eux, de cette équipe, de ces joueurs. On a de grands joueurs, une grande équipe. Mais on n’a pas fini, il faut le dire, il reste un match très important encore à disputer. On peut célébrer ce soir. On l’a fait en plus devant nos supporters, ce n’était pas le cas la dernière fois. C’est magnifique », avait-il confié après la qualification du club parisien.



Le président avait fait une promesse à ses abonnés de BeiN sport si le PSG arrivait jusqu’en finale et remportait la compétition.