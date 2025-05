AES et CEDEAO : en Afrique de l’Ouest, deux monnaies vont… - adakar.com

News Afrique Article Afrique AES et CEDEAO : en Afrique de l’Ouest, deux monnaies vont… Publié le samedi 17 mai 2025 | Yop.l-frii

En Afrique de l’Ouest, l’AES et la CEDEAO suivent des chemins différents, y compris sur la question de la monnaie.



En effet, d’ici fin 2027, l’Afrique de l’Ouest pourrait fonctionner avec deux monnaies principales, l’ECO adoptée par les douze pays de la CEDEAO et une nouvelle devise propre aux trois membres de l’AES.



« Dans les deux blocs régionaux, les techniciens s’activent pour refonder la monnaie avec un nouveau visage, un nouvel arrimage et une autre appellation. Bien que la CEDEAO ait une certaine avance sur la question, l’AES reste décidée à également en découdre avec le franc CFA », ont renseigné les médias locaux.