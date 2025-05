Football/ Ligue des Champions CAF : un nouveau trophée sera dévoilé le 22 mai à Johannesburg - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football/ Ligue des Champions CAF : un nouveau trophée sera dévoilé le 22 mai à Johannesburg Publié le vendredi 16 mai 2025 | aDakar.com

© Autre presse par DR

La CAF dévoile la nouvelle identité visuelle de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies

Tweet

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, jeudi 15 mai 2025, qu'elle dévoilera le nouveau trophée de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies le 22 mai prochain, lors d'une cérémonie officielle à Johannesburg, en Afrique du Sud.



La CAF a fait savoir dans un communiqué que « la Ligue des Champions CAF TotalEnergies s'offre un nouveau trophée et une identité visuelle repensée ». Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de modernisation et de rebranding de ses compétitions interclubs. En plus du trophée, une nouvelle identité visuelle accompagnera cette transformation.



La cérémonie, organisée dans les locaux de TotalEnergies, réunira deux légendes du football africain : Ahmed Hassan (Égypte) et Teko Modise (Afrique du Sud), tous deux anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Ils ont été choisis pour incarner « l'excellence du football africain », selon la CAF.



Ce nouveau trophée sera présenté 48 heures avant la finale de l'édition 2024-2025, qui opposera les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) au Pyramids FC (Égypte), le samedi 24 mai. Un timing qui ajoute « une dimension symbolique à la finale », précise l'instance dirigeante.



Le dévoilement du trophée coïncide avec le renouvellement du partenariat CAF-TotalEnergies pour quatre années supplémentaires, dans le but de soutenir un développement durable du football africain.



Les détails du design, des matériaux et de l'inspiration du nouveau trophée seront révélés lors de la cérémonie, marquant ainsi une nouvelle ère pour les compétitions interclubs de la CAF.



KONE M.