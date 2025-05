Sénégal: Khalifa Sall et Barthélémy Dias, le divorce d’un tandem politique - adakar.com

Sénégal: Khalifa Sall et Barthélémy Dias, le divorce d`un tandem politique

Au Sénégal, leur alliance touche à sa fin : Khalifa Sall, l’ancien ministre et maire de Dakar de 2009 à 2018, candidat à la dernière présidentielle et son successeur Barthélémy Dias, député-maire de la capitale de 2022 à 2024 ne feront plus route commune. Une séparation annoncée sans fracas, mais sur fond de désaccords stratégiques.



L’annonce a été faite par Khalifa Sall lors d’une réunion avec les membres de Taxawu Sénégal. Barthélémy Dias quitte la coalition, désormais dans l’opposition. Il a aussi expliqué que c’est le député-maire de la capitale lui-même qui lui a fait part de sa décision. Dans leur entourage, on parle d’un « divorce à l’amiable ». « Ils ont trop de respect l’un pour l’autre pour que ça se termine mal », précise un membre de Taxawu au fait des échanges.