JOJ Dakar 2026 : le CIO renforce la lutte contre la triche

En prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, plus de 50 représentants de 40 Fédérations Internationales se sont réunis, le 13 mai 2025 à la Maison Olympique de Lausanne en Suisse, pour un atelier stratégique sur la prévention de la manipulation des compétitions, apprend-t-on de Apa le 15 mai 2025.



Organisé par le Comité international olympique (CIO), l’atelier a mis l’accent sur trois piliers : réglementation, sensibilisation et enquêtes. L’objectif : outiller les fédérations contre les risques de triche et préserver l’intégrité des compétitions.



Des athlètes ambassadeurs ont partagé leurs expériences dans le cadre de la campagne Believe in Sport, saluée pour son approche de communication entre pairs. « Être conscient d’une menace est la première étape pour l’éviter », a rappelé Saulius Ritter, triple olympien et secrétaire général de la Fédération lituanienne d’aviron.



Le renforcement de la collaboration avec les Fédérations nationales et l’éducation fondée sur les valeurs sportives figurent parmi les priorités affichées à l’approche du premier JOJ organisé sur le sol africain. K. Mamadou



