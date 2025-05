Quelle est la richesse de l’Église catholique et d’où vient-elle ?

© aDakar.com par DF

Colloque international sur les 50 ans après Vatican II

Dakar, le 26 Janvier 2016 - Le Président de la République a présidé un colloque international sur le thème: « Cinquante ans après Vatican II. L’Afrique et l’héritage d’Alioune DIOP : le dialogue des religions et les défis du temps présent ». Plusieurs membres du gouvernement, et autorités du Clergé catholique ont pris part à la rencontre.