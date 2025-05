En Guinée, le Premier ministre annonce un référendum et des élections présidentielle et législatives en 2025 - adakar.com

News Afrique Article Afrique En Guinée, le Premier ministre annonce un référendum et des élections présidentielle et législatives en 2025 Publié le mercredi 14 mai 2025 | BBC

La Guinée organisera des élections présidentielles et parlementaires cette année.



Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a fait cette annonce lundi lors d'un discours à l'Africa CEO Forum à Abidjan, en Côte d'Ivoire.



Ces élections devraient marquer la fin de la transition militaire en cours.



« Le référendum constitutionnel aura lieu le 21 septembre, et les élections législatives et présidentielles se tiendront en décembre », a-t-il révélé.