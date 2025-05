Saudi Pro League : Sadio Mané signe un quadruplé historique et fait rugir Al-Nassr - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Saudi Pro League : Sadio Mané signe un quadruplé historique et fait rugir Al-Nassr Publié le mardi 13 mai 2025 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Football : Sadio Mané reçoit le prix du meilleur but en Arabie Saoudite et suscite l`intérêt de Galatasaray

Tweet

Mané brille avec un quadruplé inédit dans le carton d’Al-Nassr (9-0). Sadio Mané a frappé un grand coup en signant le tout premier quadruplé de sa carrière professionnelle, menant Al-Nassr à une écrasante victoire 9-0 face à Al-Okhdood, lors de la 31e journée de Saudi Pro League, apprend - t - on par voie de presse ce mardi 13 mai 2025.



Privé de Cristiano Ronaldo, laissé au repos, le club de Riyad s’est appuyé sur la classe de l’international sénégalais, auteur d’un véritable festival offensif. Un penalty transformé à la 45e+6, trois autres buts inscrits respectivement à la 59e, à la 64e et à la 74e.



Avec cette performance de haut vol, Mané porte son total à 17 buts et 11 passes décisives en championnat cette saison, confirmant son rôle central dans l’attaque saoudienne.



Arrivé à Al-Nassr en août 2023, l’ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich impressionne par sa régularité. Avec 7 buts en 4 matchs, il traverse sa meilleure forme sous les couleurs jaunes et bleues, dans un rôle de leader offensif affirmé.



À 33 ans, Mané continue d’étoffer son palmarès déjà riche (Premier League, Ligue des champions, CAN, Coupe arabe…), tout en confirmant qu’il reste l’un des meilleurs attaquants africains encore en activité.



Grâce à ce succès spectaculaire, Al-Nassr conserve sa 3e place au classement et reste en course pour une place en Ligue des champions asiatique. L’absence de Ronaldo n’aura donc pas pesé, tant Mané a su endosser le costume de patron.



Sadio Mané a vécu une soirée historique en Saudi Pro League, prouvant que l’exil saoudien ne rime pas avec fin de carrière, mais avec renouveau et leadership. À l’approche de la fin de saison, Al-Nassr peut rêver grand, guidé par un Lion rugissant.



K. Mamadou