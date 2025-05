Sénégal/Hivernage: un dispositif d’urgence contre les inondations - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal/Hivernage: un dispositif d’urgence contre les inondations Publié le mardi 13 mai 2025 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par BL

Le ministre de l`Intérieur aux chevet des populations touchées par la montée des eaux du fleuve Sénégal à Matam

Matam, le 16 octobre 2024 - Le ministre de l`Intérieur Jean-Baptiste Tine s`est rendu à Matam pour apporter le soutien de l`État aux familles touchées par les inondations dues à la montée des eaux du fleuve. Tweet

A travers un dispositif d’urgence, l’exécutif sénégalais espère parvenir à une mobilisation générale qui vise à transformer la gestion des catastrophes naturelles en une véritable politique de prévention.



La Primature sénégalaise a abrité ce lundi un Conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations en perspective de l’hivernage 2025, a appris APA. À l’issue de cette rencontre, plusieurs mesures fortes ont été annoncées pour faire face aux risques d’inondations qui affectent régulièrement le pays pendant la saison des pluies.



Parmi les décisions phares, le gouvernement s’engage à finaliser toutes les opérations pré-hivernage au plus tard le 15 juillet, incluant l’entretien des ouvrages de franchissement dans les zones vulnérables. Le dispositif prévoit également le pré-positionnement de motopompes de grande capacité sur les points critiques déjà identifiés.



Pour améliorer la réactivité face aux situations d’urgence, le Ministre de l’Intérieur mettra à jour le recensement des moyens mobilisables et finalisera, d’ici fin juillet, l’élaboration des plans de contingence territoriaux avec des dispositifs de pilotage locaux.



Sur le volet foncier, le gouvernement insiste sur la libération et la préservation des espaces humides et des voies naturelles de drainage, interdisant formellement toute construction dans ces zones à risque. Une cartographie précise des localités exposées aux crues sera finalisée avant fin juillet.



Le financement de ces mesures sera renforcé avec une augmentation d’au moins 50% des ressources de la Matrice d’actions prioritaires de lutte contre les inondations pour soutenir les structures opérationnelles comme la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et le Service national d’hygiène.



Des journées citoyennes de lutte contre les inondations seront organisées de juillet à août sur tout le territoire pour faciliter l’engagement communautaire, tandis qu’un dispositif de suivi hebdomadaire sera mis en place dès le début du mois de juillet jusqu’à la fin de l’hivernage.



ARD/ac/Sf/APA