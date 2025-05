Economie sénégalaise : la SFI annonce plus de 590 milliards de Franc CFA en 2025 pour accélérer la transformation économique - adakar.com

Economie sénégalaise : la SFI annonce plus de 590 milliards de Franc CFA en 2025 pour accélérer la transformation économique Publié le lundi 12 mai 2025 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Economie sénégalaise : la SFI annonce plus de 590 milliards de Franc CFA en 2025 pour accélérer la transformation économique

Le Sénégal s’apprête à recevoir un investissement massif de près d’un milliard de dollars de la Société financière internationale (SFI), branche du Groupe de la Banque mondiale dédiée au financement du secteur privé. L’annonce a été faite par le directeur général de la SFI, Makhtar Diop, dans une interview accordée au quotidien Le Soleil, apprend-t-on de Apa ce lundi 12 mai 2025.



Selon Makhtar Diop, cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du nouveau référentiel de politiques publiques du Sénégal, structuré autour de la « Vision Sénégal 2050 ». L’objectif est d’accélérer le développement de secteurs clés tels que l’infrastructure, l’énergie, l’agriculture, ainsi que le pharmaceutique et la distribution.



« Nous allons investir près d’un milliard de dollars au Sénégal cette année », a affirmé Diop, précisant que la SFI veut aller au-delà du financement pour soutenir une transformation structurelle de l’économie sénégalaise.



La SFI, en plus des financements directs, prévoit de renforcer l’assistance technique aux PME afin d’améliorer leur accès au financement et de stimuler l’épargne domestique. De nombreuses entreprises sénégalaises manquent de fonds propres et dépendent excessivement du crédit bancaire, une situation que la SFI entend corriger en apportant des solutions de financement mieux adaptées à une croissance durable.



L’intervention de la SFI vise également à renforcer l’intégration économique régionale, en soutenant la création de chaînes de valeur africaines dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).



« Dans un contexte géopolitique incertain, il est essentiel de construire des chaînes de valeur sous-régionales. Le Groupe de la Banque mondiale agit dans ce sens, en mobilisant les investisseurs et les acteurs privés africains », a souligné Makhtar Diop.



Cet engagement d’un milliard de dollars constitue un levier majeur pour le développement du secteur privé sénégalais, dans un esprit de souveraineté économique et de coopération régionale renforcée. Une impulsion qui pourrait faire du Sénégal un pôle stratégique de la sous-région d’ici 2050.

K. Mamadou