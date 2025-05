CAN U20: le Maroc, le Sénégal et la RDC au rendez-vous des quarts de finale - adakar.com

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations U20 débutent lundi 12 mai avec des sélections du Maroc, du Sénégal et de la RDC encore en lice pour aller décrocher le titre de champions d'Afrique. Les Lionceaux de l'Atlas, déjà sacrés lors des dernières CAN U17 et U23, peuvent réaliser le triplé et affronteront la surprenante équipe de Sierra Leone. Le Sénégal rencontrera le Nigeria, tandis que la RDC sera opposée à l'Afrique du Sud