Dans sa première allocution, le pape Léon XIV appelle les «grands de ce monde» à arrêter les guerres Publié le lundi 12 mai 2025 | RFI

© Autre presse par DR

Le nouveau Pape Léon XIV

Pour sa première prière dominicale récitée devant 100 000 fidèles depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le nouveau pape a invité dimanche 11 mai à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses dans l'Église. Mais Léon XIV a aussi lancé un vibrant appel à la paix face aux nombreux conflits, en particulier en Ukraine ou dans la bande de Gaza.



Devant une marée de drapeaux de tous pays, le nouveau pape n’a pas manqué de faire résonner sur la place Saint-Pierre un vibrant appel à mettre un terme aux conflits qui déchirent la planète.



« Frères et sœurs, l'immense tragédie de la Seconde Guerre mondiale s'est achevée il y a 80 ans, le 8 mai, après avoir fait 60 millions de victimes, a dit Léon XIV devant la centaine de milliers de fidèles. Dans le scénario dramatique actuel d'une Troisième Guerre mondiale par morceaux, comme le pape François l'a dit à plusieurs reprises, je m'adresse moi aussi aux grands de ce monde en répétant l'appel toujours d'actualité : jamais plus la guerre ! »



« Jamais plus la guerre », une expression que son prédécesseur Paul VI avait utilisée il y a 60 ans à la tribune de l’ONU. Puis le nouveau pape a souhaité une paix juste et durable en Ukraine, et qu’en particulier les enfants ukrainiens enlevés par les Russes puissent retrouver leurs familles.