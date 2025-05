«Jamais plus la guerre!» L’exhortation à la paix de Léon XIV - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International «Jamais plus la guerre!» L’exhortation à la paix de Léon XIV Publié le lundi 12 mai 2025 | vaticannews.va

© Autre presse par DR

Le nouveau Pape Léon XIV

Tweet

À l'issue de la prière mariale du Regina Caeli, le nouveau Pape a lancé un vibrant plaidoyer pour que cessent les armes dans les nombreux conflits qui déchirent la planète et pour que des solutions durables soient trouvées. Léon XIV a confié ces appels à Marie, "Reine de la paix".



Olivier Bonnel - Cité du Vatican



Après avoir chanté le Regina Caeli et béni les 100 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre, le Pape Léon XIV a, dans la lignée de ses prédécesseurs, lancé un vibrant appel à la paix dans le monde. «Frères et sœurs, l'immense tragédie de la Seconde Guerre mondiale s'est achevée il y a 80 ans, le 8 mai, après avoir fait 60 millions de victimes. Dans le scénario dramatique actuel d'une "troisième guerre mondiale par morceaux", comme le Pape François l'a dit à plusieurs reprises, je m'adresse moi aussi aux grands de ce monde en répétant l'appel toujours d'actualité : jamais plus la guerre !» a-t-il lancé depuis la loggia de la basilique. Un cri déjà lancé il y a 60 ans par Paul VI à la tribune des Nations-unies, alors que le monde était divisé par la Guerre froide.