Axe Niger–Sénégal : une alliance renforcée pour la sécurité, le développement et la coopération régionale Publié le vendredi 9 mai 2025

Axe Niger–Sénégal

Le président nigérien, le Général Abdourahamane Tiani, a reçu en audience ce jeudi 8 mai 2025, le ministre sénégalais des Forces armées, le Général Birame Diop, porteur d’un message officiel du chef de l’État sénégalais. Une rencontre stratégique, marquée par une volonté commune de renforcer les liens entre les deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce, de la culture et de la coopération régionale, fait savoir l'agence nigérienne de presse.



Le ministre sénégalais a salué l’accueil fraternel réservé à sa délégation et rappelé la profondeur des liens historiques et géographiques entre le Niger et le Sénégal à l’issue de cette audience. « Nous sommes chez nous ici au Niger. Ce message que je porte est celui de l’amitié, de la solidarité et du soutien du peuple sénégalais au Niger », a-t-il déclaré devant la presse.



Au cœur des échanges, la coopération sécuritaire reste une priorité. Les deux pays font face à des menaces communes, notamment le terrorisme. « Le terrorisme est une préoccupation partagée. Nous allons renforcer notre coordination, surtout dans le domaine du renseignement », a affirmé le général Diop, soulignant l’importance de partager les informations stratégiques pour assurer l’efficacité des opérations.



Le Sénégal et le Niger comptent également œuvrer à renforcer les capacités de leurs forces armées par des programmes conjoints de formation et de coopération sur le terrain.



La rencontre a aussi permis de discuter du développement économique bilatéral, notamment par le biais de la participation active du Sénégal aux foires commerciales organisées au Niger. « Nous pensons qu’il est possible de faire plus pour dynamiser notre coopération économique », a indiqué le ministre.



À ce titre, des discussions ont été entamées pour améliorer la connectivité entre les deux pays. Le ministre a annoncé des démarches pour que la compagnie nationale Air Sénégal desserve prochainement Niamey, facilitant ainsi les échanges humains et commerciaux.



Dans le domaine culturel, les deux pays entendent renforcer leur coopération, notamment autour de la lutte traditionnelle, discipline emblématique au Sahel.



Sur le plan migratoire, le Sénégal, pays d’origine de nombreux migrants, et le Niger, pays de transit, envisagent de conjuguer leurs efforts pour mieux encadrer les flux migratoires et limiter les drames liés à l’immigration clandestine.



L’émissaire du président sénégalais a également évoqué une volonté commune de collaborer au sein des grandes organisations africaines telles que l’UEMOA, l’ASECNA et l’Union Africaine, pour impulser un développement harmonisé et faire entendre une voix forte du Sahel dans les instances continentales.



Enfin, l’avenir de la Banque Africaine de Développement (BAD) a été au menu des discussions. Le Sénégal, représenté par M. Amadou Hott, ancien ministre et candidat à la présidence de l’institution, entend jouer un rôle clé dans son renforcement. Le Niger a réaffirmé son soutien à une BAD plus efficace et plus engagée dans les projets de développement africains.



Cette visite de haut niveau s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement nigérien, dont le ministre d’État Mohamed Toumba, le ministre des Affaires étrangères Bakary Yaou Sangaré, et le directeur de cabinet du Président, Dr Soumana Boubacar.



Cette rencontre illustre une dynamique nouvelle dans les relations entre le Niger et le Sénégal, fondée sur une vision partagée des défis régionaux et une volonté ferme d'agir ensemble pour un avenir plus sûr, plus prospère et plus solidaire pour leurs peuples.



K. Mamadou