Saisie de faux billets de banque à Keur Massar

Deuxième coup de filet à Keur Massar pour les autorités sénégalaises qui ont frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité financière. Plus de 11 milliards de francs CFA en faux billets ont été interceptés en moins d’une semaine dans la région de Dakar, révélant l’existence d’un vaste réseau international de faussaires.





En effet, la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a mené une autre opération décisive à Keur Massar, une commune de la banlieue de Dakar. Une opération conduite par la Brigade mobile des douanes de Pikine, relevant de la subdivision de Dakar-extérieur.



Grâce à un renseignement opérationnel, les forces de sécurité ont annoncé vendredi « l’interpellation de deux personnes de nationalité étrangère en possession de 50.000 coupures de billets noirs de 100 dollars, soit cinq millions de dollars », près de 3 milliards FCFA, à Keur Massar, un département densément peuplé de la banlieue dakaroise.



Les suspects, venus d’un pays voisin non précisé, attendaient un « spécialiste du lavage de billets » dans un appartement loué pour l’occasion. L’intervention policière a conduit à leur arrestation pour association de malfaiteurs, détention, exportation et tentative de mise en circulation de faux billets ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger.



Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux individus arrêtés à Keur Massar auraient acquis les faux billets auprès d’un réseau actif dans un pays de la sous-région. Ces révélations confirment l’existence d’une organisation criminelle structurée opérant au-delà des frontières du Sénégal.



Quelques jours auparavant, la première alerte est survenue dans la nuit du 1er au 2 mai 2025. Une opération menée par la Brigade mobile des douanes de Pikine, relevant de la subdivision de Dakar-extérieur, a permis la saisie spectaculaire de 10 millions d’euros en billets noirs soit environ 6,65 milliards FCFA et de 1,5 million de dollars (environ 868 millions FCFA). Quatre personnes ont été arrêtées entre Dakar et Thiès, deux grandes régions du pays séparées par une soixantaine de kilomètres.



Ces opérations témoignent de la vigilance accrue des forces de sécurité sénégalaises face à la recrudescence des réseaux de fausse monnaie en Afrique de l’Ouest. Les autorités ont promis de renforcer encore les dispositifs de surveillance et de coopération sous-régionale pour démanteler ces circuits de criminalité financière, qui menacent la stabilité économique et la sécurité des États.



La semaine, in fine, aura été décisive dans la lutte contre les faux billets au Sénégal avec deux opérations majeures, six interpellations, et plus de 11 milliards FCFA de fausse monnaie neutralisés.



K. Mamadou