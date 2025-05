Douanes sénégalaises : des faux billets de près de 8 milliards de FCFA saisis à Dakar et Thiès - adakar.com

Publié le jeudi 8 mai 2025 | aDakar.com

Douanes sénégalaises : des faux billets de près de 8 milliards de FCFA saisis à Dakar et Thiès

Saisie de faux billets de banque d`une valeur de 5 milliards FCFA

Gros coup de filet des Douanes sénégalaises. Les agents ont intercepté une saisie spectaculaire de faux billets d'une valeur totale estimée à 7,87 milliards de francs CFA, soit environ 12 millions d'euros, dans les régions de Dakar et Thiès.



Ce prix record a été rendu possible grâce à un renforcement stratégique du dispositif de renseignement et de surveillance, mis en place dans le cadre de la lutte contre le trafic de faux billets. Des unités spécialisées ont mené des interventions ciblées, basées sur des informations détaillées en amont, révèle le confrère Financial Afrik.