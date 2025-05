Tabaski 2025 : le gouvernement muscle sa stratégie pour sécuriser les moutons et lutter contre le vol de bétail - adakar.com

Tabaski 2025 : le gouvernement muscle sa stratégie pour sécuriser les moutons et lutter contre le vol de bétail Publié le mercredi 7 mai 2025 | aDakar.com

À l’approche de la Tabaski, le gouvernement sénégalais déploie un dispositif ambitieux pour garantir l’approvisionnement en moutons, renforcer la sécurité du cheptel et soutenir les éleveurs.



Moutons en nombre suffisant, protection des troupeaux, encadrement des points de vente, appui aux éleveurs… le Sénégal passe à la vitesse supérieure à quelques semaines de la fête de la Tabaski 2025. Réuni mardi 6 mai 2025 autour du Premier ministre Ousmane Sonko au Building administratif Mamadou Dia, un Conseil interministériel a validé une série de mesures stratégiques pour garantir une campagne réussie, rapporte Apa ce mercredi 7 mai 2025.



Le chef du gouvernement a salué les bons résultats de l’année écoulée : 955 175 têtes recensées, soit 117,92 % de l’objectif fixé. La production locale a couvert près de 69 % des besoins nationaux, le reste ayant été assuré par les importations du Mali et de la Mauritanie.



Le gouvernement veut préserver les acquis, mais aussi et surtout parfaire les insuffisances pour la Tabaski 2025,, notamment en matière d’espaces de vente, d’accès au crédit, d’encadrement des circuits et de réduction du coût de l’aliment de bétail.



De ce fait, plusieurs ministères (Intérieur, Forces armées, Transports, Agriculture, Commerce…) sont mobilisés pour assurer un acheminement fluide et sécurisé des moutons sur l’ensemble du territoire . Les mesures phares incluent la facilitation du passage aux frontières ; la présence obligatoire de bergers accompagnateurs dans les véhicules ; l'exonérations fiscales effectives pour les opérateurs ; la réhabilitation et équipement des points de vente : éclairage, points d’eau, hygiène, soins vétérinaires, stocks subventionnés d’aliment.



Mieux, un projet de parc à bétail moderne à Diamniadio-Thiès est aussi à l’étude pour améliorer la gestion à grande échelle.



Le hic, c'est le vol de bétail qui continue de sévir dans plusieurs zones rurales malgré les efforts déployés ces dernières années. Pour stopper ce phénomène, le gouvernement annonce une riposte musclée et coordonnée avec le déploiement de patrouilles mixtes dans les zones sensibles ; la mise en place d’un système de renseignement communautaire ; le système d’identification nationale du cheptel ; la création d’un registre national du bétail d’ici fin 2025 et le renforcement de la coopération transfrontalière avec les pays voisins.



Un atelier national se tiendra en juin pour établir une stratégie concertée avec tous les acteurs de la filière. Le ministère de l’Agriculture pilotera l’ensemble du dispositif, avec un rôle accru pour les gouverneurs dans la mise en œuvre sur le terrain. Un rapport d’évaluation de la campagne sera remis au Premier ministre au plus tard le 31 juillet.



Le pic de toutes ces dispositions est le Plan national d’autosuffisance en moutons de Tabaski en cours de finalisation, pour asseoir une solution durable à l’échelle nationale.



Le gouvernement sénégalais veut, avec ce plan complet, rassurer les ménages, soutenir les éleveurs et dynamiser l’économie pastorale. L’enjeu : faire de la Tabaski 2025 une fête accessible, sûre et bien encadrée, à la hauteur des attentes des citoyens.

