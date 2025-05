Economie : le secteur extractif rapport plus de 225 milliards de francs CFA au premier semestre 2024 - adakar.com

Economie : le secteur extractif rapport plus de 225 milliards de francs CFA au premier semestre 2024 Publié le mercredi 7 mai 2025 | aDakar.com

Le secteur extractif confirme son rôle clé dans l'économie sénégalaise, selon le dernier rapport du CN-ITIE avec des revenus atteignant 236,59 milliards FCFA, a rapporté Financial Afrik ce mercredi 7 mai 2025.



Le Comité national de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) a publié ce lundi 5 mai 2025 son rapport semestriel portant sur les activités extractives du premier semestre 2024. Selon les chiffres révélés, le secteur a généré 236,59 milliards de FCFA, soit environ 391,49 millions de dollars. Une performance remarquable pour le secteur extractif sénégalais.



Cette performance s'explique par la montée en puissance de l'exploitation minière, la préparation de la production pétrolière et gazière, ainsi que par l'amélioration de la gouvernance sectorielle, soutenue par les réformes impulsées ces dernières années.



On retrouve parmi les principaux contributeurs les grandes entreprises exploitées dans l'extraction de l'or, du zircon, du phosphate, ainsi que les premières retombées attendues du projet pétrolier de Sangomar et du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA).



Le rapport du CN-ITIE s'inscrit dans le cadre des engagements du Sénégal en matière de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des ressources naturelles. Il détaille les flux financiers entre l'État et les entreprises extractives, mais aussi les retombées locales en termes d'emplois, d'infrastructures et de développement communautaire.



Le Sénégal, avec le démarrage de l'exploitation pétrolière en 2025, entre dans une nouvelle ère énergétique. Les autorités ambitionnent de faire du secteur extractif un levier de croissance inclusif, tout en veillant à éviter les écueils de la malédiction des ressources.



Des mécanismes de contrôle, d'investissement durable et de redistribution équitable sont ainsi mis en place pour assurer une exploitation responsable et bénéfique à long terme.



