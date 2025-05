Hydrocarbure : déjà 3,8 millions de barils extraits à Sangomar, un démarrage pétrolier prometteur en 2025 - adakar.com

Hydrocarbure : déjà 3,8 millions de barils extraits à Sangomar, un démarrage pétrolier prometteur en 2025 Publié le mercredi 7 mai 2025

© Autre presse par DR

Reprise économique en Afrique : Le Fmi coupe le pétrole

Moins de six mois après le démarrage officiel de l’exploitation pétrolière sur le champ offshore de Sangomar, le Sénégal affiche des résultats impressionnants. Avec près de 4 millions de barils de brut déjà extraits et commercialisés, le pays marque une étape majeure dans sa stratégie énergétique, a indiqué lundi le ministère sénégalais de l'Energie, du Pétrole et des Mines.



Quatre cargaisons de pétrole brut, soit un total de 3,8 millions de barils, ont été extraites et vendues depuis le début de l’année 2025 à partir du champ de Sangomar, situé à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, selon le ministère sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, . Cette performance confirme le démarrage efficace et soutenu du tout premier projet pétrolier en mer du Sénégal.



L’entrée en production du champ de Sangomar constitue un jalon historique dans l’ambition énergétique du pays. Le gouvernement sénégalais y voit un levier de croissance économique, de renforcement de la souveraineté énergétique, mais aussi de mobilisation de ressources financières nouvelles.



Ces premières exportations devraient permettre d’alimenter le Fonds intergénérationnel et de financer des projets structurants dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des infrastructures et de l’industrie.



Le champ de Sangomar, opéré par Woodside Energy en partenariat avec la compagnie nationale PETROSEN, devrait produire à terme plus de 100 000 barils par jour, selon les projections officielles. Cette cadence devrait permettre au Sénégal de s’affirmer comme un acteur énergétique émergent en Afrique de l’Ouest.



Si cette réussite est saluée, des voix s’élèvent également pour appeler à une gestion responsable des ressources pétrolières, notamment en matière de transparence, de redistribution équitable des revenus, et de protection de l’environnement marin.



Le gouvernement assure avoir mis en place des mécanismes de suivi rigoureux, en lien avec les partenaires techniques et les organisations de la société civile.



Le démarrage réussi de la production pétrolière à Sangomar place le Sénégal sur la carte des pays producteurs de pétrole, tout en posant les bases d’un développement énergétique durable. Une dynamique à suivre de près dans les mois à venir.



