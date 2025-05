Sénégal : près de 4 millions de barils de pétrole produits et commercialisés par le champ de Sangomar depuis début 2025 (officiel) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : près de 4 millions de barils de pétrole produits et commercialisés par le champ de Sangomar depuis début 2025 (officiel) Publié le mardi 6 mai 2025 | French

© aDakar.com par PMD

Le président Bassirou Diomaye Faye assiste à la production des premiers barils de pétrole sur la plateforme Sangomar

Le président Bassirou Diomaye Faye assiste à la production des premiers barils de pétrole sur la plateforme Sangomar Tweet

Le champ pétrolifère et gazier de Sangomar, situé à environ 100 kilomètres de la capitale sénégalaise Dakar, a produit et commercialisé, depuis le démarrage de son exploitation en début 2025, quatre cargaisons de pétrole d'un volume total de 3,8 millions de barils, a indiqué lundi le ministère sénégalais de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

"La production du champ de Sangomar continue de témoigner de bonnes performances avec quatre cargaisons (SAN027, SAN028, SAN029 et SAN030), pour un volume total de 3,8 millions de barils qui ont été enlevés et commercialisés sur le marché international", indique un communiqué dudit ministère.

En outre, au premier trimestre de 2025, un volume total de 548.078 normo mètres cubes (Nm3) de gaz naturel a été commercialisé, poursuit la même source.

Le ministère a affirmé que les prévisions de production pour l'année 2025 de ce gisement restaient inchangées, à savoir 30,53 millions de barils de pétrole brut.

Le champ de Sangomar est exploité par la compagnie australienne Woodside Energy.