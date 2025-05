À Dakar, la 5e conférence épiscopale ouest-africaine se déroule en pleine succession du pape - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique À Dakar, la 5e conférence épiscopale ouest-africaine se déroule en pleine succession du pape Publié le mardi 6 mai 2025 | RFI

© Autre presse par DR

Le grand théâtre national de Dakar

Tweet

La cinquième assemblée générale des Conférences épiscopales régionales de l'Afrique de l'Ouest se déroule à Dakar du 5 au 12 mai 2025 avec pour thème : « Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest ». Une réunion qui rassemble des évêques et archevêques de seize pays en pleine succession du pape François et alors que la sous-région est traversée par des tensions.



Au Sénégal, la conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest tient son assemblée générale à Dakar. Pendant une semaine, une centaine d’évêques des 16 pays ouest-africains sont réunis pour parler des questions qui agitent la communauté chrétienne dans la région et ce alors que – coïncidence du calendrier – doit se tenir à partir du 7 mai 2025 à Rome, le conclave pour désigner le futur pape.



La « justice et la paix » en Afrique de l’Ouest, c’est le thème de cette assemblée générale des évêques de la sous-région qui se tient tous les cinq ans. Pendant une semaine, la centaine d’évêques présente va se réunir à huis-clos sur tous les sujets qui les intéressent. Aucun ordre du jour n’est rendu public, les plénières sont tenues secrètes.