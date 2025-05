CAN U20: Le Sénégal s’incline face au Ghana et se complique la tâche - adakar.com

CAN U20: Le Sénégal s'incline face au Ghana et se complique la tâche Publié le lundi 5 mai 2025

Le Sénégal s’est incliné face au Ghana (1-0), ce lundi soir au stade de Suez, lors de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations U20. Un but encaissé en première période (15 mn) a suffi aux Black Satellites pour prendre les trois points, plongeant les Lionceaux dans une situation délicate dans la poule C.



Après un nul décevant face à la Centrafrique (1-1) en ouverture, les joueurs de Serigne Saliou Dia devaient réagir. Mais malgré quelques occasions créées, ils n’ont pas su revenir au score. Le Ghana, plus réaliste, a su conserver son avance jusqu’au coup de sifflet final.