Les produits chinois gagnent en popularité au Sénégal, selon un homme d'affaires libano-sénégalais (REPORTAGE) Publié le lundi 5 mai 2025 | Xinhua

La ville de Dakar.

Dakar - Dans une petite boutique d'électronique du centre-ville de Dakar, la capitale sénégalaise, des lampes, des ventilateurs et des prises électriques sont soigneusement rangés sur les étagères.



En inspectant le magasin, Rachid Cham désigne un lustre fraîchement arrivé. "Celui-ci vient de Chine", explique-t-il. "Bonne qualité et prix raisonnable. Ce sont exactement les produits que nos clients préfèrent."



M. Cham est directeur général d'une entreprise locale de vente d'électronique et exerce au Sénégal depuis 35 ans. Sa famille est originaire du Liban, faisant partie d'une génération de commerçants ayant migré en Afrique de l'Ouest au siècle dernier. Aujourd'hui, il perpétue l'héritage commercial familial au Sénégal.



"Notre famille est dans le commerce depuis des générations. C'est une tradition libanaise", confie-t-il. "Je suis aussi citoyen sénégalais et je considère ce pays comme ma seconde patrie."



Dans un marché de plus en plus compétitif, la qualité des produits et leur prix sont devenus des critères déterminants pour réussir. M. Cham a remarqué ces dernières années la montée en puissance des petits appareils électroménagers chinois au Sénégal.



"De plus en plus de commerçants chinois s'installent à Dakar, notamment autour de la rue du Centenaire", indique-t-il. "Ils proposent une large gamme de produits électriques à bas prix. Les clients se rendent vite compte que les produits chinois sont abordables et de bonne qualité, ce qui les incitent naturellement à les acheter".



Aujourd'hui, environ la moitié des produits vendus dans le magasin de M. Cham proviennent de Chine, principalement des petits appareils ménagers. "Les produits chinois sont esthétiques, la livraison est rapide, et les prix sont excellents - très attractifs pour les détaillants comme nous", dit-il. "Et les clients ont de plus en plus confiance en ces produits."



Outre l'achat de marchandises, M. Cham se rend fréquemment en Chine pour explorer le marché de première main. Il est particulièrement impressionné par la modernisation et l'efficacité des usines chinoises.



"Certains fabricants peuvent expédier les commandes dans un délai d'une semaine. Ce genre de réactivité est crucial pour des commerçants comme nous", assure-t-il.



Alors que les produits chinois continuent de gagner du terrain au Sénégal, M. Cham observe une transformation plus profonde dans les relations économiques bilatérales.



"Les entreprises chinoises ne se contentent plus de vendre des produits. Elles investissent désormais dans des usines, construisent des entrepôts et développent des réseaux logistiques", témoigne-t-il.



Pour M. Cham, le Parc industriel de Diamniadio, situé à 35 kilomètres à l'est de Dakar, symbolise la contribution de la Chine à l'industrialisation du Sénégal. "Il y a là-bas des usines modernes construites avec l'aide chinoise, et de nombreuses entreprises chinoises y ont installé leur production".



"Cela montre que les entreprises chinoises ne sont pas seulement des fournisseurs. Ce sont aussi des bâtisseurs de long terme et des partenaires pour le développement", affirme M. Cham.



Il estime que de tels projets de coopération de qualité apportent des bénéfices concrets aux communautés locales et ouvrent de nouvelles perspectives pour les entrepreneurs comme lui.



"Aujourd'hui, le 'Made in China', ce n'est plus seulement des produits : c'est une véritable capacité de développement".



Debout à l'entrée de sa boutique, au milieu des bruits de la rue et des radios, M. Cham répond aux questions des clients tout en demandant à son personnel de rentrer des cartons fraîchement livrés, ornés de grandes étiquettes en caractères chinois.



"Je n'ai jamais considéré cet endroit comme 'étranger'", dit-il. "Je vis, j'investis et je paie mes impôts au Sénégal. Le commerce est mon pilier. Je suis convaincu que si l'on respecte les règles et que l'on suit les tendances, on trouve toujours sa place sur le marché."