Sénégal/paludisme : plus de 4 millions de moustiquaires imprégnées seront distribuées dans huit régions du pays

Lutte contre le paludisme

Une vaste campagne de lutte contre le paludisme va démarrer le 13 mai prochain au Sénégal où plus de quatre millions de moustiquaires imprégnées seront distribuées dans huit régions du pays, a annoncé vendredi le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), Alioune Thiongane.



"C’est en tout 4.190.100 moustiquaires imprégnées d’insecticides qui vont être distribuées durant cette campagne de 15 jours dans huit régions cibles. Trente-quatre districts sur les 79 sont ciblés", a-t-il précisé.



S’exprimant lors d’une session d’orientation organisée à Dakar à l’intention de l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD), M. Thiongane a précisé que cette campagne ciblait les régions sud et sud-est (Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou), nord (Matam) et centre (Kaolack et Kaffrine).



"La population cible est estimée à 6.717.045, soit une moustiquaire pour deux personnes", a-t-il ajouté, soulignant que "le choix de ces régions, pour en tout 30 districts, s’explique par la forte prévalence du paludisme avec plus de 15 cas pour 1.000 habitants".