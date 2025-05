Sénégal: les syndicats vent debout contre des licenciements dans la fonction publique - adakar.com

Sénégal: les syndicats vent debout contre des licenciements dans la fonction publique Publié le jeudi 1 mai 2025 | RFI

Serait-ce la fin de la lune de miel entre les autorités et les syndicats au Sénégal ? En ce premier mai et un an après l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités, les syndicats comptent en tout cas faire entendre les revendications sociales des Sénégalais. Ils entendent notamment s’opposer à des licenciements dans la fonction publique qui ont eu lieu ces derniers mois. Pour ce faire, pour la première fois depuis l’indépendance, toutes les centrales syndicales du pays vont manifester ensemble.