23e Kundé à la salle des Banquets de Ouaga 2000 : Floby a décroché son 3e Kundé d’Or, Espoir 2000 et Himra sacrés ! - adakar.com

La musique a été célébrée avec passion et talent le vendredi 25 avril 2025 à la salle des Banquets de Ouaga à l’occasion de la 23e cérémonie de récompenses des artistes au Burkina Faso. Le Kundé d’or, trophée le plus convoité de la cérémonie, a été remporté par Floby, complétant son armoire à prix à trois Kundé d’Or après 2010 et 2019. Content et fière de sa performance, le Baaba comme qu’on le surnomme au pays des hommes intègres, a dédié sa victoire aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et à tout le peuple burkinabè. Le chanteur de variété a largement devancé ses challengers de la catégorie suprême que sont Tanya et Kaya Woto. Avant de monter sur la plus haute marche du podium, le chanteur adulé a récolté en cette même nuit le Kundé de la chanson moderne d'inspiration traditionnelle et celui de l’artiste plus joué en discothèque. A la soirée, son concurrent sérieux a été inévitablement la jeune chanteuse Tanya qui est repartie avec trois prix majeurs à savoir Kundé de la meilleure artiste féminine, Kundé du meilleur clip vidéo avec le titre ‘’ Pananki’’. Kaya Woto a décroché le Kundé du meilleur featuring burkinabè avec la chanson ‘’ Commando’’ en collaboration avec Privat.



Les Kundé 2025 ont souri à la Côte d’Ivoire. C’est ainsi que le Kundé du meilleur artiste d’Afrique de l’ouest est revenu au phénomène du rap Ivoire, Himra. La performance de Mister Koff a été magnifié par le Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso. A tout cela, il faut ajouter le trophée d’honneur décerné au groupe Espoir 2000 pour l’ensemble de sa carrière. Avec une émotion non dissimulée, Pat Saka a remercié le Burkina Faso et ses fans avant de dédier le prix à son binôme, Valéry, décédé l’année dernière. Pendant sa prestation, il a électrisé la salle avec un medley réussi de ses meilleures chansons.



Cette soirée qui honore chaque année les talents émergents et innovants, a été encore un rendez-vous historique, un moment qui a salué les carrières des chanteurs qui ont marqué la culture burkinabè en particulier et africaine en général par leur travail exceptionnel. Comme les années précédentes, c’était également une sorte de machine à remonter le temps avec les artistes qui ont marqué leurs époques comme Zedess, Makoma, Espoir 2000, Zitany Neil, Oumou Dioubaté et Roger Wango. L’organisation des Kundé, pilotée par Salfo Soré dit Jah Press, a traduit sa reconnaissance à chacun d’eux par un Kundé d’honneur. En retour, chaque artiste ou groupe a livré une prestation remarquable pour remercier le public présent à la prestigieuse salle des banquets de Ouaga 2000. Le doyen Zitany Neil a ainsi replongé les invités et certainement les téléspectateurs dans les années soukouss avec ses chansons comme ‘’ Tantina’’ ou ‘’Marcory Gasoil’’ de l’album éponyme publié en 1988. Le manding était aussi là avec Oumou Dioubaté qui a rappelé les débuts de sa carrière à Bobo-Dioulasso à l’âge de huit ans. Sa mère s’y gît pour toujours, a révélé la chanteuse.



Ces beaux rappels ont été accompagnés par les passages scéniques fort appréciés de Mimie du Cameroun et le collectif Orange. Le public a eu droit à un beau défilé de mode signé Tuhora.



Palmarès complet des Kundé 2025



Kundé d’or : Floby



Kundé du public : Tanya



Kundé du meilleur artiste féminin : Tanya



Kundé du meilleur featuring burkinabè : Commando de Kayawoto feat. Privat



Kundé de l’espoir : Kid Boss



Kundé de la révélation : Francky FP



Kundé du meilleur clip vidéo : Pananki – Tanya



Kundé de l’artiste le plus joué en discothèque : Floby



Kundé de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle : Ouaga Zeune – Floby



Kundé du meilleur artiste de musique religieuse : Sœur Anne-Marie Kaboré



Kundé du meilleur artiste traditionnel : Salif Widga



Kundé du meilleur featuring de l’intégration africaine : Ne parle pas de Smarty feat. Korka Dieng



Kundé du meilleur artiste de l’Afrique centrale : Bad Nova (Cameroun)



Kundé du meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest : Himra (Côte d’Ivoire)



Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso : Mister Koff (Côte d’Ivoire)



Kundé du meilleur artiste burkinabè de la diaspora : Kandy Guira (France)