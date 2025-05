Santé: le paludisme touche toujours largement l’Afrique et ne sera certainement pas éradiqué en 2030 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Santé: le paludisme touche toujours largement l’Afrique et ne sera certainement pas éradiqué en 2030 Publié le vendredi 25 avril 2025 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: la hausse des cas de paludisme à Dakar inquiète les autorités

Tweet

Ce vendredi 25 avril est la journée internationale de lutte contre le paludisme. Plus de 263 millions de personnes ont contracté la maladie en 2023, dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles et près de 600 000 en sont morts. La communauté internationale s'était pourtant engagée à éliminer le paludisme d'ici à 2030, une maladie qui touche largement le continent africain. On sait que ça ne sera pas le cas, et encore moins depuis que Donald Trump a sabré dans les dépenses d'aide internationale.