Loi d'amnistie de mars 2024 au Sénégal: le Conseil constitutionnel satisfait le pouvoir comme l'opposition Publié le jeudi 24 avril 2025 | RFI

La ville de Dakar.

Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a retoqué, mercredi 23 avril, le texté voté au début du mois modifiant la loi d’amnistie adoptée en mars 2024 dans les dernières semaines du mandat de Macky Sall. Une loi qui annule les poursuites pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 au cours des manifestations de l’opposition ayant fait au moins 65 morts et des centaines d’opposants arrêtés. Le recours déposé par des députés de l’opposition dénonçait un texte taillé sur mesure pour permettre aux partisans du Pastef, aujourd’hui au pouvoir, de ne pas être inquiétés. Au final, la décision du Conseil constitutionnel satisfait le pouvoir comme l’opposition.