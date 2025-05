Le chef de l’Etat à Diamniadio pour présider la Conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité - adakar.com

Le chef de l'Etat à Diamniadio pour présider la Conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité Publié le jeudi 24 avril 2025 | Agence de Presse Sénégalaise

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye est arrivé au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, où il va présider, ce jeudi, la quatrième conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité.



Cet évènement de deux jours est placé sous le thème : ‘’Emploi et Employabilité : Défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère’’.



Des autorités gouvernementales, notamment le ministre du Travail, de l’Emploi et des relations avec les institutions, Abass Fall, des travailleurs, le patronat et les partenaires techniques et financiers prennent part à la rencontre.



L’objectif de cette quatrième conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité est, selon le ministre du Travail, de l’Emploi et des relations avec les institutions, d’établir une ‘’feuille de route claire et inclusive’’ afin de promouvoir le développement de l’emploi décent et de qualité, renforcer le dialogue social ou encore proposer des mécanismes novateurs en matière de politique nationale.