Sénégal : une centrale solaire de 60 MWc annoncée Publié le mercredi 23 avril 2025

Axian Energy, Voltalia et Entech annoncent la signature d’un contrat EPC (Engineering, Procurement and Construction) pour la réalisation du projet NEA Kolda, la plus grande centrale photovoltaïque avec systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), en Afrique de l’Ouest.



La signature de contrat entre des avec des acteurs de premier plan, Axian Energy, Voltalia et Entech, qui consacre un partenariat stratégique est le préalable au lancement des travaux prévus, au mois de mai 2025, d’une centrale photovoltaïque de 60MWc couplée à un système de stockage de 90MWh.



Voltalia, entreprise internationale spécialisée dans les énergies renouvelables, fournira l’intégralité de l’infrastructure photovoltaïque nécessaire à la réalisation du projet. Sa technologie devrait garantir une intégration optimale et une fiabilité accrue de la centrale sur le réseau national de la Senelec.



Quant à Entech, expert des systèmes de conversion et de stockage d’énergie, il assurera le déploiement d’une solution innovante de batterie de 80 MWh utile, conçue pour renforcer la résilience du réseau électrique national.



Cette infrastructure de stockage devrait permettre d’approvisionner notamment le réseau en électricité pendant trois heures consécutives, aux heures de pointe et en soirée, tout en participant à la stabilisation des fréquences et tensions du réseau national sénégalais.



Axian Energy, développeur panafricain dans les projets d’énergies renouvelables, pilotera les opérations et coordonnera les différentes phases de la construction et de la mise en service, garantissant le respect des délais et des standards de qualité en matière de construction EPC.



Pour Benjamin Memmi, CEO d’Axian Energy : « la signature de ce contrat EPC marque une étape déterminante pour le succès du projet NEA Kolda qui permettra le lancement des travaux de construction au mois de mai 2025 ».



Ce projet de centrale photovoltaïque, qui vise à répondre à l’urgence énergétique en Afrique par des solutions durables et adaptées aux besoins des territoires, devrait être mis en service courant 2026, a-t-il fait savoir.



Outre les autorités du Sénégal et la SENELEC, « nous exprimons également notre reconnaissance aux préteurs EAAIF, FMO et DEG qui apportent leur soutien au financement de ce projet à fort impact pour la transition énergétique en Afrique », a-t-il poursuivi.



Le projet vient pour « soutenir les ambitions du Sénégal en matière d’énergie durable, d’accès à l’électricité, un enjeu de développement majeur », grâce à des solutions de stockage permettant d’optimiser la part d’électricité décarbonée dans le mix énergétique, a déclaré Christopher Franquet, PDG et Fondateur d’Entech.



