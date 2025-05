Cédéao: le départ des trois pays de l’AES «assombrit la célébration» des 50 ans, mais «ce n’est pas un coup mortel» - adakar.com

Gilles Yabi, responsable du Think tank Wathi

Les célébrations des 50 ans de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont commencé mardi 22 avril. Mais cet anniversaire coïncide avec le départ du trois pays fondateurs de l'organisation, qui ont ensuite créé l'Alliance des États du Sahel (AES). Mais le Ghana espère de les convaincre de réintégrer la Cédéao. Où en sont aujourd'hui les relations entre les 12 pays de l'organisation et les pays de l'AES ? Gilles Yabi est le fondateur et le directeur exécutif du think tank citoyen Wathi. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier depuis Dakar