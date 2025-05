Ce matin, à 7h35, l’évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père - adakar.com

Publié le lundi 21 avril 2025

Le Pape François avec le roi du Maroc

Son éminence, le cardinal Farrell, a annoncé avec tristesse la mort du Pape François, en ces termes : «Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint Père François. Ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés. Avec une immense gratitude pour son exemple de véritable disciple du Seigneur Jésus, nous confions l'âme du Pape François à l'amour infiniment miséricordieux du Dieu trinitaire».