CAN U17 : le Maroc roi d'Afrique pour la première fois ! Publié le lundi 21 avril 2025

© Autre presse par DR

Un an après leur défaite cruelle en finale face au Sénégal, les Lionceaux de l’Atlas ont pris une éclatante revanche. Le Maroc décroche son tout premier titre continental U17 en venant à bout du Mali (0-0, 4-2 tab), ce samedi 19 avril 2025 au stade Bachir de Mohammedia.



Face au double champion africain malien (2015, 2017), les jeunes Marocains ont livré un match épique, tactiquement maîtrisé, pour effacer le souvenir amer de la finale perdue en 2023. Le héros de la soirée ? Le gardien Chouaib Bellaarouch, auteur de deux arrêts décisifs aux tirs au but, désigné homme du match et meilleur gardien du tournoi.



La rencontre a été serrée du début à la fin. Le Mali a imposé un gros pressing dès la première période, manquant de peu l’ouverture du score. Mais les Lionceaux ont résisté, portés par un bloc défensif solide et quelques éclairs offensifs signés Ziyad Baha et Ahmed Mouhoub. Malgré plusieurs occasions nettes, aucune des deux équipes n’a trouvé la faille dans le temps réglementaire.



La délivrance est venue lors de la séance de tirs au but, conclue avec panache par Ilies Belmokhtar, auteur d’une panenka décisive. Ce premier sacre historique à domicile vient récompenser des années d’investissement de la Fédération royale marocaine de football, engagée dans une politique ambitieuse de formation et de développement du football de jeunes.



« Ce trophée est amplement mérité. Les garçons ont été intelligents, disciplinés, et ils ont respecté tous les plans de jeu », a salué le sélectionneur Nabil Baha.



Avec une seule réalisation encaissée durant tout le tournoi, le Maroc s’est affirmé comme une puissance montante du football africain. Cette victoire symbolise le potentiel grandissant du Royaume, déjà en vue sur la scène mondiale, et donne le ton à quelques mois de la CAN 2025, qui se jouera également au Maroc.





