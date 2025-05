Sénégal: le régime de libération sous caution en question après l’affaires des fonds Covid-1 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: le régime de libération sous caution en question après l’affaires des fonds Covid-1 Publié le lundi 21 avril 2025 | RFI

© Autre presse par DR

Le Palais de justice de Dakar.

Tweet

Faut-il mettre fin, au Sénégal, au régime de libération sous caution dans les procédures pour détournement de fonds publics ? Ces derniers jours, une trentaine de personnes ont été arrêtées pour ce motif dans le cadre de l’affaire des Fonds force Covid-19, avant, pour plusieurs d’entre elles, d’être remises en liberté après avoir justement payé une caution. Une situation dénoncée par certains observateurs et jugée inacceptable par le député Pastef, Alioune Ndao, qui appelle à modifier la loi.



Au Sénégal, le député Pastef, Alioune Ndao, par ailleurs ancien procureur de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, estime que le mandat de dépôt devrait être systématique dans ce type de dossier. « Il ne faut plus se focaliser sur le remboursement des sommes détournées, affirme Alioune Ndao sur la radio RFM, mais privilégier la détention des mis en cause tout en procédant à la saisie systématique de leurs comptes et biens ».